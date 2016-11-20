Энди Маррей выигрывает Итоговый Турнир АТР и сохраняет первую строчку мирового рейтинга.

Британский теннисист Энди Маррей завершает сезон 2016-го года на первой строчке мирового рейтинга. Впервые в карьере Маррею удалось закончить год в ранге лидера мужского тура благодаря победе на Итоговом Турнире АТР в Лондоне. В финале заключительных соревнований сезона Энди в двух партиях обыграл своего прямого конкурента в классификации серба Новака Джоковича. В середине стартовой партии титульного матча именно шотландец смог первым зацепиться на приеме, но Джокович устоял, отыграв 2 брейк-поинта. Правда, следующую собственную подачу Новак таки упустил, что и стоило сербскому теннисисту всего первого сета. Повести с геймом на приеме в активе Маррею удалось и в самом дебюте второй партии. Более того, первый номер текущего мирового рейтинга вскоре закрепил успех еще одним брейком. Джокович одну упущенную подачу отыграл, но полностью ликвидировать отставание шотландец сопернику не позволил. Таким образом, на победу в финале Итогового Турнира АТР Энди Маррей потратил чуть более 1 часа и 40 минут игрового времени.
(1) Энди Маррей - (2) Новак Джокович - 6:3, 6:4
Благодаря первому в карьере титулу на Итоговом Турнире АТР Энди Маррей сумел сохранить звание первой ракетки мира по итогам всего сезона 2016-го года.
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Рыжий, рыжий, конопатый...убил дедушку лопатой! Джокович умер! Да здравствует Король!ОтветитьУдалить
Как-то интересно получается... Маррей добился всех своих исторических побед в финалах против Джоковича... 1)Первый ТБШ Маррей взял именно в финале у Джоковича ( до этого Маррей сопли утирал в финалах с неуступчивым Федерером). 2) Первый Уимблдон Маррей тоже взял у Джоковича ( для Британии этот исторический факт был делом престижа страны ( в спортивном плане , конечно же)). 3)На закате карьеры уже, когда возраст совсем поджимает, Маррей не без помощи серба, берёт самый неудачный свой турнир - Итоговый чемпионат, ни разу до этого не выходя в финал и всего дважды в карьере выйдя из группы. Не стоит напоминать , что ИТ тоже проходит в Британии... 4) Опять же там , в Лондоне, у Маррея был очень велик шанс побывать первой ракеткой мира всего ДВЕ НЕДЕЛИ(!), и опять же серьёзные люди в стране не могли допустить такого конфуза с героем нации... вежливо попросив старого сербского друга не портить концовку сезона. Джокович - это тот спортсмен, который не знает , что такое честь, он не спорил. Итог - все британские налогоплательщики ( особенно те из них, кто интересуется теннисом) должны сказать спасибо Джоковичу за полностью реализованную карьеру Энди Маррея, которая , к тому же находится уже на финальной стадии, мог ведь и не успеть... если б не " друг ".ОтветитьУдалить
ХА-ХА!!! Дедушковича отправил на пенсию плаксивый рыжий юбконос )))))))))))) Пора уже Дедуноле отправиться в паломничество со своим гуру по бескрайним просторам серпии , давать страждущим хлеба и добрых слов... мир тенниса только будет спасён от скверны...ОтветитьУдалить